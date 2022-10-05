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3 часа назад

В РФС рассказали о ситуации с отсрочками для игроков и тренеров от частичной мобилизации

Чемпионат.com

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с отсрочками для игроков и тренеров от частичной мобилизации.

В РФС рассказали о ситуации с отсрочками для игроков от мобилизации
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы продолжим проведение всех соревнований. Все программы реализовываются. Для РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров и продолжить их проведение. Мы руководствуемся законом о мобилизации ― Минспорт разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство о предоставлении возможных отсрочек. Работа продолжается. Давайте дождёмся результатов этой работы. После этого мы будем понимать, кто может рассчитывать на отсрочки. Футбол находится в абсолютно равных условиях с другими видами спорта и другими видами индустрий», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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