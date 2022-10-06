Фигуристка Елизавета Худайбердиева выложила фотографии в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева , выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным , показала фотографии с отдыха в Турции. На снимках 20-летняя спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.

«Мерзкая и холодная Москва сегодня. Вернёмся в Турцию, где было жарко. Глазами мужа», — подписала она фотографии.

В феврале 2022 года Худайбердиева вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. Они были первыми запасными в составе олимпийской сборной России. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева с другим партнёром стала призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.