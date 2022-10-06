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4 часа назад

Дмитрий Губерниев показал, как выглядел в младенчестве и в детстве. Фото

Чемпионат.com

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Сегодня, 6 октября, Губерниеву исполнилось 48 лет.

Дмитрий Губерниев показал, как выглядел в младенчестве и в детстве. Фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в последнее время Дмитрий Губерниев специализируется на комментировании биатлона. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону первую тройку у мужчин составили Кентен Фийон Майе (Франция), Стурла Холм Легрейд (Норвегия) и Себастиан Самуэльссон (Швеция), у женщин — Марте Рёйселанд (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция) и Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

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