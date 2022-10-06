Дмитрий Губерниев показал, как выглядел в младенчестве и в детстве. Фото

Напомним, в последнее время Дмитрий Губерниев специализируется на комментировании биатлона. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону первую тройку у мужчин составили Кентен Фийон Майе (Франция), Стурла Холм Легрейд (Норвегия) и Себастиан Самуэльссон (Швеция), у женщин — Марте Рёйселанд (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция) и Лиза Тереза Хаузер (Австрия).