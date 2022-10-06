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7 часов назад

Медведева и Щербакова посвятили Загитову в москвички после слов Лайшева о ее дикции

Газета.Ruиещё 1

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова поддержали еще одну российскую фигуристку — победительницу Игр-2018 Алину Загитову — после слов президента центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева.

Лайшев, комментируя новый состав ведущих шоу «Ледниковый период» на Первом канале, куда, кроме Загитовой и ее обычного соведущего, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, вошла также победительница Игр-2022 в личном турнире Щербакова, отметил, что «московская дикция Анны лучше Алининой».

Фигуристки обыграли этот момент в своих Telegram-каналах.

«Самый главный вопрос дня: «Ань, какая у тебя дикция?» — спросила Загитова, на что Щербакова протяжно ответила: «Московская». После этого к диалогу подключилась Медведева, которая заявила, что московская дикция — у нее.

После этого Щербакова и Медведева провели шуточное посвящение Загитовой в москвички. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале олимпийской чемпионки.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что хотела бы увидеть двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву в новом сезоне «Ледникового периода» с другим партнером, а не с блогером Даней Милохиным.

Около спорта,Видео,Алина Загитова,Евгения Медведева,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Ренат Лайшев,Татьяна Навка,Первый канал,
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