Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова поддержали еще одну российскую фигуристку — победительницу Игр-2018 Алину Загитову — после слов президента центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева.

Лайшев, комментируя новый состав ведущих шоу «Ледниковый период» на Первом канале, куда, кроме Загитовой и ее обычного соведущего, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, вошла также победительница Игр-2022 в личном турнире Щербакова, отметил, что «московская дикция Анны лучше Алининой».

Фигуристки обыграли этот момент в своих Telegram-каналах.

«Самый главный вопрос дня: «Ань, какая у тебя дикция?» — спросила Загитова, на что Щербакова протяжно ответила: «Московская». После этого к диалогу подключилась Медведева, которая заявила, что московская дикция — у нее.

После этого Щербакова и Медведева провели шуточное посвящение Загитовой в москвички. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале олимпийской чемпионки.