Советский футболист-чемпион назвал преимущество жизни в Швеции

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший советский футболист Евгений Кузнецов назвал преимущество жизни в Швеции. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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«С детских лет родители, дедушки, бабушки откладывают деньги. К 20 годам у ребенка уже миллион крон на счету лежит. А тут пашешь-пашешь — и ничего не остается», — заявил Кузнецов.

Он подчеркнул, что в 2021 году пенсионный возраст в Швеции подняли до 67 лет, однако местные жители не возмущались, так как живут в достатке.

В декабре 2021 года защитник клуба Футбольной национальной лиги «Балтика» Артем Мещанинов сравнил уровень жизни в России и Чехии. Футболист посчитал, что инфраструктура в маленьких чешских городах развита лучше, чем в российских.