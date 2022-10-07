Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
3 часа назад

Медведева и Милохин рассказали о своих отношениях

Lenta.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали о своих отношениях. Их слова приводит Sport24.

Спортсменка посчитала, что зрителям нравилось придумывать роман для пары во время съемок прошлогодних выпусков телешоу «Ледниковый период».

Стал известен полный состав участников нового сезона "Ледникового периода"

Она обратила внимание, что после окончания проекта они с блогером общались очень редко.

«Не сказать, что прям не общались, но и не переписывались каждый день», — добавил Милохин.

В прошлом году Медведева и Милохин вместе выступали в шоу «Ледниковый период», выходящем на Первом канале. Перед началом съемок спортсменка признавалась, что волновалась перед первой встречей с тиктокером. В этом сезоне их вновь поставили в пару для участия в проекте.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.

Около спорта,Видео,Евгения Медведева,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители