Автор одного из самых быстрых голов в истории погиб в 30 лет

30-летний шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в автокатастрофе на окраине Глазго. Об этом сообщает Daily Record.

Фото: Полиция Шотландии Полиция Шотландии

ДТП произошло ночью в субботу, 8 октября. Стоукс не справился с управлением на кольцевой развязке и скончался на месте от полученных травм. Кроме него, в аварии никто не пострадал.

Стоукс был автором одного из самых быстрых голов в истории. Играя в составе шотландского клуба «Мэрихилл», он забил с центра поля через 2,1 секунды после начала матча. Также футболист выступал за «Данди Юнайтед», «Килбирни Ладсайд», «Ирвин Медоу», «Аллоа Атлетик» и юношескую сборную Шотландии.