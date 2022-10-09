Автор одного из самых быстрых голов в истории погиб в 30 лет

30-летний шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в автокатастрофе на окраине Глазго. Об этом сообщает Daily Record.
ДТП произошло ночью в субботу, 8 октября. Стоукс не справился с управлением на кольцевой развязке и скончался на месте от полученных травм. Кроме него, в аварии никто не пострадал.
Стоукс был автором одного из самых быстрых голов в истории. Играя в составе шотландского клуба «Мэрихилл», он забил с центра поля через 2,1 секунды после начала матча. Также футболист выступал за «Данди Юнайтед», «Килбирни Ладсайд», «Ирвин Медоу», «Аллоа Атлетик» и юношескую сборную Шотландии.
11 июля воспитанник футбольной «Барселоны» Картер Пэйн погиб в ДТП в возрасте 21 года. Пэйн ехал на скутере, когда автомобиль сбил его. Виновник аварии скрылся с места происшествия, а свидетели вызвали скорую. Медики оказали спортсмену первую помощь, однако он скончался в больнице.