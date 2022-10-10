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1 час назад

Дина и Арина Аверины показали, как учатся в МГИМО. Фото

Чемпионат.com

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки показали, как учатся в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Дина и Арина Аверины показали, как учатся в МГИМО. Фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ученье — свет», — подписали они фотографии.

Соцсети
Соцсети

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.

Около спорта,Дина Аверина,СБОРНАЯ РОССИИ,МГИМО,
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