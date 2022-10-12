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24 минуты назад

Олимпийская чемпионка по волейболу обвинила Томаса Баха в ангажированности

Inc-Newsиещё 2

Олимпийская чемпионка 1972 года по волейболу Людмила Жигилий заявила, что Томас Бах не заслуживает поста президента Международного олимпийского комитета.

Олимпийская чемпионка по волейболу обвинила Томаса Баха в ангажированности
Фото: Inc-NewsInc-News

Она обосновала свои слова тем, что Бах исполняет политическую волю определённых кругов.

"Бах недостоин быть президентом МОК, он уже показал себя. Из всех глав МОК самым лучшим был Хуан Антонио Самаранч, он понимал, что спорт должен быть вне политики. А Бах сегодня находится под кем-то, и мы знаем, под кем", - цитирует Жигилий "Матч ТВ".

По мнению волейболистки, Россия переживёт отстранение от Олимпийских игр в ближайшие годы и вернётся на игры.

Около спорта,Томас Бах,Хуан Самаранч,
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