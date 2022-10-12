Олимпийская чемпионка по волейболу обвинила Томаса Баха в ангажированности

"Бах недостоин быть президентом МОК, он уже показал себя. Из всех глав МОК самым лучшим был Хуан Антонио Самаранч, он понимал, что спорт должен быть вне политики. А Бах сегодня находится под кем-то, и мы знаем, под кем", - цитирует Жигилий "Матч ТВ".