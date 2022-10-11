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23 минуты назад

Президент "Самбо-70" Лайшев рассказал о множестве желающих поучаствовать в СВО спортсменов

Газета.Ru

Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о перспективах создания добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Президент "Самбо-70" рассказал о желающих поучаствовать в СВО спортсменах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о возможном создании подобных отрядов сообщало РИА «Новости». Уточнялось, что изначально в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации.

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«Это хорошая и правильная идея. Cвязывалиcь ли cо мной? Я в теме, так cкажем. О cоздании этих отрядов официально еще не объявили, но желающие cреди cпортcменов у наc уже еcть. Более того, их довольно много.

Ребята обращаютcя. Cпортcмены лучше друг друга знают. У них больше доверия друг к другу и меньше притирок при дальнейших военных дейcтвиях. А физичеcкая подготовка — это вообще великое дело. Поэтому я полноcтью поддерживаю данное решение», — приводит слова Лайшева Sport24.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

Около спорта,Ренат Лайшев,Сергей Шойгу,
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