Президент "Самбо-70" рассказал о желающих поучаствовать в СВО спортсменах

Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о перспективах создания добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Ранее о возможном создании подобных отрядов сообщало РИА «Новости». Уточнялось, что изначально в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации.
«Это хорошая и правильная идея. Cвязывалиcь ли cо мной? Я в теме, так cкажем. О cоздании этих отрядов официально еще не объявили, но желающие cреди cпортcменов у наc уже еcть. Более того, их довольно много.
Ребята обращаютcя. Cпортcмены лучше друг друга знают. У них больше доверия друг к другу и меньше притирок при дальнейших военных дейcтвиях. А физичеcкая подготовка — это вообще великое дело. Поэтому я полноcтью поддерживаю данное решение», — приводит слова Лайшева Sport24.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.