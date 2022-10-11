Минспорт высказался об изменении позиции МОК в отношении россиян

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов пока не поменялась. Такое мнение журналистам во вторник высказал министр спорта РФ Олег Матыцин .

"Не комментирую высказывания отдельных представителей, - сказал Матыцин. - Абсолютно недопустимы заявления, которые дискриминируют российских, белорусских или других спортсменов. Мы слышим отдельные позитивные высказывания, что без россиян спорт существовать не

"Следующий год важный, и многое зависит от позиции МОК. Пока мы не видим ее изменения. Задача наших федераций и государственных органов, чтобы было изменение позиции международного спортивного сообщества на ту, где соблюдаются все олимпийские принципы", - добавил Матыцин.