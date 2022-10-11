Журова: "Бывшие спортсмены из единоборств могут вызваться как добровольцы"

«Непонятно, откуда эта информация появилась. Никаких запросов не было на этот счет.



Но я допускаю, что бывшие спортсмены, которые занимались единоборствами и которые в том числе готовят специальные отряды: полицию, Росгвардию, они могут вызваться как добровольцы.



Скорее всего, многие из них уже были в горячих точках: интернациональных, миротворческих операциях. Такая категория спортсменов – боевые ребята.



Они действительно очень способные. У них априори есть специальная военная подготовка, в отличие от тех же фигуристов», – сказала Журова.