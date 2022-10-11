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1 час назад

Журова о спецоперации: «Допускаю, что бывшие спортсмены из единоборств могут вызваться как добровольцы. У них есть подготовка, в отличие от фигуристов»

Sports.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о возможном создании добровольческих отрядов среди спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

Журова: "Бывшие спортсмены из единоборств могут вызваться как добровольцы"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Непонятно, откуда эта информация появилась. Никаких запросов не было на этот счет.

Но я допускаю, что бывшие спортсмены, которые занимались единоборствами и которые в том числе готовят специальные отряды: полицию, Росгвардию, они могут вызваться как добровольцы.

Скорее всего, многие из них уже были в горячих точках: интернациональных, миротворческих операциях. Такая категория спортсменов – боевые ребята.

Они действительно очень способные. У них априори есть специальная военная подготовка, в отличие от тех же фигуристов», – сказала Журова.

Около спорта,Светлана Журова,Росгвардия,Госдума,
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