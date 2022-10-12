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28 минут назад

Светлана Миронова показала нежный снимок с фотосессии

Чемпионат.com

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в эстафете биатлонистка сборной России Светлана Миронова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила нежный снимок с одной из своих фотосессий. На фотографии спортсменка сидит за клавишными, на плечи ей накинут пиджак.

Биатлонистка Светлана Миронова показала нежный снимок с фотосессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Светлана Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучший результат среди российских спортсменок показала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте.

Соцсети

«Большой хрустальный глобус» завоевала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Она заработала 957 очков.

Себастиан Самуэльссон купается с товарищами по сборной:

Около спорта,Кристина Резцова,Светлана Миронова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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