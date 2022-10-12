Биатлонистка Светлана Миронова показала нежный снимок с фотосессии

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в эстафете биатлонистка сборной России Светлана Миронова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила нежный снимок с одной из своих фотосессий. На фотографии спортсменка сидит за клавишными, на плечи ей накинут пиджак.