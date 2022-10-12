Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
19 минут назад

Минспорта России разрешит выезд за рубеж сборным, в составе которых не будет подлежащих мобилизации атлетов

Газета.Ruиещё 2

В министерстве спорта Российской Федерации прояснили порядок выезда за границу членов национальной сборной в условиях проведения частичной мобилизации.

Минспорта прояснило порядок выезда спортсменов за границу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Комиссия постановила, что выезды сборных команд за пределы страны могут быть согласованы только при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов.

Не единожды комиссия и я лично говорили о том, что для проведения тренировочных мероприятий отечественные базы должны быть приоритетными. Странно видеть, что наши спортсмены стремятся в южные курортные страны, где зачастую спортивная инфраструктура по уровню значительно уступает российской», — приводит слова заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова «Матч ТВ».

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном создании в России отрядов спортсменов-добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

Около спорта,Ирина Роднина,Сергей Шойгу,Минспорт России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители