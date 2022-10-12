Минспорта прояснило порядок выезда спортсменов за границу

«Комиссия постановила, что выезды сборных команд за пределы страны могут быть согласованы только при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов.



Не единожды комиссия и я лично говорили о том, что для проведения тренировочных мероприятий отечественные базы должны быть приоритетными. Странно видеть, что наши спортсмены стремятся в южные курортные страны, где зачастую спортивная инфраструктура по уровню значительно уступает российской», — приводит слова заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова «Матч ТВ».