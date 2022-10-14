Петржела ожидает массового отъезда футболистов РПЛ из-за мобилизации

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что в январе российские футболисты начнут массово покидать Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за страха перед частичной мобилизацией.
«Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто об этом не говорят. В зимнее трансферное окно может случиться массовый отъезд молодых и перспективных российских футболистов в средние европейские клубы.
Они сильно потеряют в деньгах в случае ухода из РПЛ, но зато смогут полностью сконцентрироваться на футболе», — приводит слова Петржелы Sport24.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее в СМИ сообщалось, что в России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.
Планируется задействовать в мобилизационном процессе в основном региональные спортивные федерации, которые будут оповещены в скором времени.
Если эксперимент будет признан успешным и будет набрано достаточное количество добровольцев, не исключено задействование и московских федераций.