Фигуристка Медведева научилась лепить хинкали

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала участницей кулинарного шоу.

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Спортсменка посетила программу «Вкусное движение», которую ведет шеф-повар Конснатин Оганезов.

«Теперь двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Женя умеет виртуозно крутить не только прыжки на льду, но и хвостики для хинкалей», — говорится в анонсе выпуска.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 (командный и личные турниры). Дважды она также побеждала на национальном первенстве и еще два раза — в финалах Гран-при.

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В мае 2018 года Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, с которым проработала два года и взяла бронзу чемпионата мира — 2020. Осенью 2020 года вновь вернулась к Тутберидзе, однако из-за проблем со здоровьем больше не выступала.