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30 минут назад

Елизавета Туктамышева показала, как выглядит отдохнувшей. Фото

Чемпионат.comиещё 1

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила свою свежую фотографию. По её словам, ей наконец-то удалось отдохнуть.

Туктамышева показала, как выглядит отдохнувшей
Фото: ТАССТАСС

«У меня нет контента, который был бы вам интересен, но есть фото отдохнувшей меня. Поэтому пока вот так вот», — подписала она снимок.

В минувшие выходные Туктамышева одержала победу на мемориале Панина-Коломенкина, который прошёл в Санкт-Петербурге.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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