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1 час назад

Министр спорта оценил вероятность участия России в Олимпиаде-2024

Lenta.ruиещё 1

Министр спорта России Олег Матыцин оценил вероятность участия страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин оценил вероятность участия России в Олимпиаде-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матыцин выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов. Он выступил против политизации спорта, посчитав, что она порождает кризис всего олимпийского движения. Министр напомнил, что ряд международных федераций допустили россиян к соревнованиям.

30 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии приезжать на турниры по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа.

Около спорта,Олег Матыцин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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