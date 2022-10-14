Чемпион ОИ отреагировал на возможную отставку тренера сборной РФ по вольной борьбе

Олимпийский чемпион Токио по вольной борьбе Заурбек Сидаков прокомментировал информацию о возможном отстранении Дзамболата Тедеева с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе.
— Я думаю, Дзамболата Ильича поддерживают не только борцы из Южной и Северной Осетии. Сами видите, как он нас секундирует, и как он за нас воюет с судьями, когда мы выходим на ковер. На тренировках он сплотил всю команду: у нас не бывает драк, конфликтов. Все как одна семья. Все это за счет Дзамболата Ильича.
Он заботится о каждом члене команды. Такие люди и тренера, как Тедеев, рождаются раз в 100 лет. Все видели, как мы выступили в Токио и на чемпионатах мира. Нам с ним комфортно работать. Спортсмены, когда его видят, стараются еще больше, — приводит слова Сидакова Metaratings.ru.