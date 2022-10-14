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1 час назад

Чемпион ОИ Сидаков отреагировал на возможную отставку тренера сборной России по вольной борьбе

Матч ТВ

Олимпийский чемпион Токио по вольной борьбе Заурбек Сидаков прокомментировал информацию о возможном отстранении Дзамболата Тедеева с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе.

Чемпион ОИ отреагировал на возможную отставку тренера сборной РФ по вольной борьбе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я думаю, Дзамболата Ильича поддерживают не только борцы из Южной и Северной Осетии. Сами видите, как он нас секундирует, и как он за нас воюет с судьями, когда мы выходим на ковер. На тренировках он сплотил всю команду: у нас не бывает драк, конфликтов. Все как одна семья. Все это за счет Дзамболата Ильича.

Он заботится о каждом члене команды. Такие люди и тренера, как Тедеев, рождаются раз в 100 лет. Все видели, как мы выступили в Токио и на чемпионатах мира. Нам с ним комфортно работать. Спортсмены, когда его видят, стараются еще больше, — приводит слова Сидакова Metaratings.ru.

Около спорта,Заурбек Сидаков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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