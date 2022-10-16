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15 минут назад

Самая красивая волейболистка в мире: фото, которые сводят мир с ума

Александр Котлеткин

Кейла Алвеш — волейболистка, модель, блогер и предприниматель. Спортсменка защищает цвета волейбольного клуба «Осаско», а также выступает за национальную сборную Бразилии. Спортивные журналы называют девушку одной из самых привлекательных спортсменок в мире, а армия ее поклонников уже перевалила отметку в несколько миллионов.

1/10 Кейла Алвеш — волейболистка, модель, блогер и предприниматель
Фото: Соцсети
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2/10 Спортсменка защищает цвета волейбольного клуба «Осаско», а также выступает за национальную сборную Бразилии
Фото: Соцсети
3/10 Спортивные журналы называют девушку одной из самых привлекательных спортсменок в мире, а армия ее поклонников уже перевалила отметку в несколько миллионов
Фото: Соцсети
4/10 У себя на странице в социальных сетях, а также на страничке в OnlyFans, Кейла публикует и продает фотографии с тренировок, а также снимки в купальниках и нижнем белье
Фото: Соцсети
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5/10 Несмотря на огромные заработки в сети, красотка не собирается бросать и даже готова пожертвовать своим здоровьем ради победы над соперниками
Фото: Соцсети
6/10 Буквально пару дней назад появилась информация, что либеро «Осаско» получила серьезную травму колена и теперь ее ждет операция
Фото: Соцсети
7/10 Алвеш попыталась подобрать мяч во время матча между «Пинейросом» и «Осаско», после чего в слезах упала
Фото: Соцсети
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У себя на странице в социальных сетях, а также на страничке в OnlyFans, Кейла публикует и продает фотографии с тренировок, а также снимки в купальниках и нижнем белье. Несмотря на огромные заработки в сети, красотка не собирается бросать и даже готова пожертвовать своим здоровьем ради победы над соперниками.

Буквально пару дней назад появилась информация, что либеро «Осаско» получила серьезную травму колена и теперь ее ждет операция. Алвеш попыталась подобрать мяч во время матча между «Пинейросом» и «Осаско», после чего в слезах упала.

Как выглядит самая самоотверженная и красивая волейболистка планеты — в галерее «Рамблера».

Около спорта,Фото,
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