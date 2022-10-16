Самая красивая волейболистка в мире: фото, которые сводят мир с ума

Кейла Алвеш — волейболистка, модель, блогер и предприниматель. Спортсменка защищает цвета волейбольного клуба «Осаско», а также выступает за национальную сборную Бразилии. Спортивные журналы называют девушку одной из самых привлекательных спортсменок в мире, а армия ее поклонников уже перевалила отметку в несколько миллионов.
У себя на странице в социальных сетях, а также на страничке в OnlyFans, Кейла публикует и продает фотографии с тренировок, а также снимки в купальниках и нижнем белье. Несмотря на огромные заработки в сети, красотка не собирается бросать и даже готова пожертвовать своим здоровьем ради победы над соперниками.
Буквально пару дней назад появилась информация, что либеро «Осаско» получила серьезную травму колена и теперь ее ждет операция. Алвеш попыталась подобрать мяч во время матча между «Пинейросом» и «Осаско», после чего в слезах упала.
Как выглядит самая самоотверженная и красивая волейболистка планеты — в галерее «Рамблера».