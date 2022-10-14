Милохин и Медведева рассказали об участии в новом сезоне «Ледникового периода»

Милохин: Конечно же, Авербух. Бородатый взрослый мужичок вот этот. Он приехал ко мне домой, мы поиграли в приставку, и я не мог ему отказать. Он обладает даром уговаривания. Я посмотрел ему в глаза и понял, что будет круто, если мы снова потанцуем.