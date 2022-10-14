Американский боец UFC призвал РФ нанести ядерный удар по США

«Американцы — самые большие неженки. Сколько сейчас американских чемпионов в UFC? <…> Американцы чертовски мягкие — слишком много удобств, жизнь слишком хороша для вас. Я надеюсь, что Россия разнесет нас ядерным оружием», — заявил Стрикланд в интервью экс-бойцу MMA Брендану Шаубу, опубликованном в YouTube.