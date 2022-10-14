Американский боец UFC призвал РФ нанести ядерный удар по США

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд призвал Россию нанести ядерный удар по США, так как американцы «слишком мягкие». Об этом он заявил в видео на YouTube канале Thiccc Boy.
«Американцы — самые большие неженки. Сколько сейчас американских чемпионов в UFC? <…> Американцы чертовски мягкие — слишком много удобств, жизнь слишком хороша для вас. Я надеюсь, что Россия разнесет нас ядерным оружием», — заявил Стрикланд в интервью экс-бойцу MMA Брендану Шаубу, опубликованном в YouTube.
Ранее Тони Макгрегор — отец бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский не должен называть имя его сына. Так он отреагировал на негативные высказывания Зеленского в адрес Конора Макгрегора.