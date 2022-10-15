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1 час назад

Роднина оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы

Lenta.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перспективы футболиста «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в политике. Ее слова приводит Sport24.

Роднина оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы
Фото: ТАССТАСС

«Я его видела только по телевидению. Определенные качества у него есть. Выборы еще далеко. Вопрос про Артема должен стоять у самого Артема», — посчитала Роднина.

Она добавила, что для того, чтобы стать депутатом, футболисту необходимо будет подготовить предвыборную кампанию и пройти через выборы.

14 октября олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что Дзюба достоин быть в Госдуме. Она отметила, что футболисту придется потерять некоторую свободу из-за этого решения.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе петербургского «Зенита», за который он выступал до этого, футболист четыре раза становился чемпионом России.

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