Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Форварда «МЮ» снова арестовали по делу об изнасиловании

Илья Родин

Полиция арестовала игрока ФК «Манчестер Юнайтед» Мейнсона Гринвуда за нарушение условий освобождения под залог, пишет газета The Sun.

Форварда «МЮ» арестовали по делу об изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в январе 2023 года подруга Гринвуда Гарриет Робсон опубликовала в социальных сетях снимки побоев, которые ей якобы были нанесены футболистом. Кроме того, она выложила аудиозапись, на которой некий мужчина предлагает ей вступить в сексуальный контакт.

Полиция возбудила уголовное дело против игрока, а затем арестовала его. Через некоторое время он был выпущен под залог на достаточно жестких условиях.

Кроме того, Гринвуд был отстранен от тренировок, лишился многих спонсорских контрактов. В частности, договор с ним разорвала компания Nike.

Собеседник газеты в полиции пояснил, что стало известно о нарушении условий залога и в субботу, 15 октября, был произведен повторный арест. Проводится расследование.

Гринвуда подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В начале февраля спортсмена выпустили под залог, в июне освобождение было продлено, сообщает портал Sports.ru.

Около спорта,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители