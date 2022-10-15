Форварда «МЮ» арестовали по делу об изнасиловании

Полиция арестовала игрока ФК «Манчестер Юнайтед» Мейнсона Гринвуда за нарушение условий освобождения под залог, пишет газета The Sun.

Отмечается, что в январе 2023 года подруга Гринвуда Гарриет Робсон опубликовала в социальных сетях снимки побоев, которые ей якобы были нанесены футболистом. Кроме того, она выложила аудиозапись, на которой некий мужчина предлагает ей вступить в сексуальный контакт.

Полиция возбудила уголовное дело против игрока, а затем арестовала его. Через некоторое время он был выпущен под залог на достаточно жестких условиях.

Кроме того, Гринвуд был отстранен от тренировок, лишился многих спонсорских контрактов. В частности, договор с ним разорвала компания Nike.

Собеседник газеты в полиции пояснил, что стало известно о нарушении условий залога и в субботу, 15 октября, был произведен повторный арест. Проводится расследование.