В РФС оценили перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы

«Это смешно! Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет», — посчитал он.

14 октября олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила , что Дзюба достоин быть в Госдуме. Она отметила, что футболисту придется потерять некоторую свободу из-за этого решения.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе петербургского «Зенита», за который он выступал до этого, футболист четыре раза становился чемпионом России.