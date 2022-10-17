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58 минут назад

В РФС оценили перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы

Lenta.ruиещё 2

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы футболиста «Адана Демирспор» Артема Дзюбы стать депутатом Госдумы. Его слова приводит Sport24.

В РФС оценили перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы
Фото: "Зенит""Зенит"

Колосков назвал глупостью возможности спортсмена в политике.

«Это смешно! Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет», — посчитал он.

Почетный глава РФС посоветовал Дзюбе искать работу тренером или футбольным менеджером.

14 октября олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что Дзюба достоин быть в Госдуме. Она отметила, что футболисту придется потерять некоторую свободу из-за этого решения.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе петербургского «Зенита», за который он выступал до этого, футболист четыре раза становился чемпионом России.

Около спорта,Вячеслав Колосков,Светлана Журова,РФС,Зенит,Госдума,
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