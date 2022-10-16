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17 минут назад

11 стран выступили против участия России в генассамблее олимпийских комитетов

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11 стран выступили против участия России и Белоруссии в генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле с 18 по 21 октября. Об этом сообщает Inside the Games.

11 стран выступили против участия РФ в генассамблее олимпийских комитетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации портала, представители ряда стран остались недовольны приглашением на эту встречу главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и его коллег из белорусского комитета. Среди несогласных делегаты из Норвегии, Швеции, Дании, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Исландии, Черногории, Косова, Фарерских островов и Гренландии.

При этом Португалия и Северная Македония поддержали участие российских и белорусских представителей в генассамблее. Еще три страны — Италия, Греция, Босния и Герцеговина — не стали высказываться против. Итальянцы сослались на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), в которых не было указано, что отстранение россиян от международных турниров и других мероприятий касается не только спортсменов, но и должностных лиц.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Около спорта,Станислав Поздняков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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