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2 часа назад

Российским спортсменам начали отказывать в смене спортивного гражданства

Майк Габриелян

Российским спортсменам начали отказывать в смене спортивного гражданства. Первый случай зафиксирован в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), передает норвежское издание Nettavisen.

Российским спортсменам начали отказывать в смене спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы связались с FIS, где подтвердили, что они отказали двум российским спортсменам, которые пытались изменить свое гражданство на израильское, в надежде участвовать в соревнованиях зимой», - пишет издание.

Пока FIS не раскрывает фамилии спортсменов и вид спорта, которым они занимаются.

11 стран выступили против участия России в генассамблее олимпийских комитетов

Официальная причина - заявки на смену гражданства были поданы после установленного FIS крайнего срока рассмотрения документов.

Также в федерации отметили, что «существует ряд критериев, которым необходимо следовать, чтобы FIS одобрила изменение гражданства спортсменов».

Например, спортсмен должен иметь паспорт страны, в сборную которой он хочет перейти. Также он должен проживать в новой стране в течение определенного периода времени.

Издание также пишет, что «в России разгорелись дебаты», по поводу того, «считать ли предательством родной страны попытку сменить спортивное гражданство», чтобы избежать санкций.

Ранее в Минспорта заявили, что не опасаются смены гражданства российскими спортсменами.

Около спорта,
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