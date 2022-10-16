Стало известно решение по допуску россиян к Европейским играм 2023 года

Президент Европейских олимпийских комитетов (EOК) Спирос Капралос заявил, что возможность выступления российских и белорусских спортсменов на Европейских играх 2023 в Польше в текущих условиях исключена.

Европейские игры пройдут в Кракове и Малопольском воеводстве с 21 июня по 2 июля 2023 года. На Играх пройдут соревнования по 25 видам спорта.

«Я знаю, что этот вопрос волнует многих из вас. Поэтому я должен дать предельно четкий ответ – в нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», – приводит слова Капралоса Inside the Games.