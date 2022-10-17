Журова прокомментировала сообщения о предоставлении брони футболистам

Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала уткой новость о том, что на этой неделе Министерство обороны и Министерство спорта объявят о брони для футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги.
«А почему только для футболистов? Я думаю, не может быть, что только для них. Если уж и будет какое-то проработанное решение, то только по членам сборной. Запустили какую-то утку и народ начнет сейчас обсуждать эту новость», — сообщила Журова изданию Vprognoze.ru.
Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что на этой неделе Министерство обороны и Министерство спорта Российской Федерации должны выпустить решение о предоставлении брони от частичной мобилизации для футболистов.
Российский футбольный союз (РФС) ранее собрал со всех клубов РПЛ и Первой лиги списки сотрудников, которым требуется отсрочка от мобилизации, и направил их для принятия дальнейшего решения в Минспорта.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее сообщалось, что несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков Первой лиги получили повестки в военкомат.