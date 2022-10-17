Журова прокомментировала сообщения о предоставлении брони футболистам

«А почему только для футболистов? Я думаю, не может быть, что только для них. Если уж и будет какое-то проработанное решение, то только по членам сборной. Запустили какую-то утку и народ начнет сейчас обсуждать эту новость», — сообщила Журова изданию Vprognoze.ru.