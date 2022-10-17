Губерниев оценил Загитову как ведущую «Ледникового периода»

«А вот Ледниковый период посмотрели слабенько, ведущей Загитовой нужно прибавлять в мастерстве…. Алина - смотрите мои эфиры и учитесь…. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо!!!! И работает весьма крепко!!!! А Медведева так совсем молодец!!!!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Губер».