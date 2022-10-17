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32 минуты назад

«Слабенько»: Губерниев оценил Загитову как ведущую «Ледникового периода»

Спорт день за днемиещё 2

Комментатор и тевеведущий Дмитрий Губерниев оценил работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве ведущей нового сезона «Ледникового периода».

Губерниев оценил Загитову как ведущую «Ледникового периода»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А вот Ледниковый период посмотрели слабенько, ведущей Загитовой нужно прибавлять в мастерстве…. Алина - смотрите мои эфиры и учитесь…. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо!!!! И работает весьма крепко!!!! А Медведева так совсем молодец!!!!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Губер».

До этого Губерниев предлагал Загитовой провести уроки по совершенствованию мастерства телеведущей, однако фигуристка отказалась. Губерниев работал совместно с Медведевой, когда вел шоу «Вызов» на ТНТ.

Загитова не выступает с ноября 2019 года. Ее последним стартом стал Финал Гран-при в Турине (Италия), на котором она заняла последнее шестое место. Олимпийская чемпионка продолжает кататься, участвуя в роли Спящей Красавицы в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств».

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Татьяна Навка,
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