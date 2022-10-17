Губерниев оценил Загитову как ведущую «Ледникового периода»

Комментатор и тевеведущий Дмитрий Губерниев оценил работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве ведущей нового сезона «Ледникового периода».
«А вот Ледниковый период посмотрели слабенько, ведущей Загитовой нужно прибавлять в мастерстве…. Алина - смотрите мои эфиры и учитесь…. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо!!!! И работает весьма крепко!!!! А Медведева так совсем молодец!!!!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Губер».
До этого Губерниев предлагал Загитовой провести уроки по совершенствованию мастерства телеведущей, однако фигуристка отказалась. Губерниев работал совместно с Медведевой, когда вел шоу «Вызов» на ТНТ.
Загитова не выступает с ноября 2019 года. Ее последним стартом стал Финал Гран-при в Турине (Италия), на котором она заняла последнее шестое место. Олимпийская чемпионка продолжает кататься, участвуя в роли Спящей Красавицы в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств».