Нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл на суд по делу о коррупции при его трансфере из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.Агентство AP сообщает, что бразилец прибыл в здание суда Барселоны около 10 утра по местному времени. Родители Неймара, а также сам футболист дадут показания 21 и 28 октября, сам суд продлится до 31 октября. Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель также принимает участие в процессе.

Фото: псж псж

Ранее испанская прокуратура потребовала два года тюремного заключения и штраф в размере 10 миллионов евро для нападающего. Также по этому делу прокуратура потребовала пять лет тюрьмы для экс президента клуба Сандро Роселя, обвиняемого в коррупции и мошенничестве.