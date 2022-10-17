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1 час назад

Загитова показала новый образ в облегающем платье

Алиса Селезнёва

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своем Телеграм-канале новое видео в эффектном облегающем платье.

На видео Загитова позирует в эффектном блестящем розовом платье миди с открытой спиной. На ногах у спортсменки коньки. Вероятнее всего, Алина готовится к очередным съемкам программы «Ледниковый период», в которой она выступает в качестве ведущей.

«Как вам образ?» - написала олимпийская чемпионка.

Пост собрал уже более 2,5 тысяч восхищенных смайлов.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова снова стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период». Теперь к паре традиционных ведущих Алексею Ягудину и Алине Загитовой добавилась победительница Олимпиады в Пекине Анна Щербакова.

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