Загитова показала новый образ в облегающем платье

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своем Телеграм-канале новое видео в эффектном облегающем платье.

На видео Загитова позирует в эффектном блестящем розовом платье миди с открытой спиной. На ногах у спортсменки коньки. Вероятнее всего, Алина готовится к очередным съемкам программы «Ледниковый период», в которой она выступает в качестве ведущей.

«Как вам образ?» - написала олимпийская чемпионка.

Пост собрал уже более 2,5 тысяч восхищенных смайлов.