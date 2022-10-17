Загитова показала новый образ в облегающем платье

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своем Телеграм-канале новое видео в эффектном облегающем платье.
На видео Загитова позирует в эффектном блестящем розовом платье миди с открытой спиной. На ногах у спортсменки коньки. Вероятнее всего, Алина готовится к очередным съемкам программы «Ледниковый период», в которой она выступает в качестве ведущей.
«Как вам образ?» - написала олимпийская чемпионка.
Пост собрал уже более 2,5 тысяч восхищенных смайлов.
Напомним, ранее стало известно, что Загитова снова стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период». Теперь к паре традиционных ведущих Алексею Ягудину и Алине Загитовой добавилась победительница Олимпиады в Пекине Анна Щербакова.