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1 час назад

Тарасова вернулась в жюри "Ледникового периода" после госпитализации

Газета.Ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернулась в состав жюри «Ледникового периода». 75-летний комментатор присутствует на съемках третьего выпуска «Ледникового периода», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Тарасова вернулась в жюри "Ледникового периода" после госпитализации
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

75-летней Тарасовой стало плохо перед съемками первого эпизода нового сезона популярного телевизионного проекта «Ледниковый период».

Известному тренеру диагностировали нарушение функций мозга. По информации Telegram-канала Mash, Тарасова проходила лечение от вертебро-базилярной недостаточности (нарушения функций мозга, вызванного уменьшением кровоснабжения).

О проблемах со здоровьем Тарасовой стало известно 6 октября. Специалистка не присутствовала на съемках первого выпуска нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период», на котором входит в состав жюри. Ее место заняла российский тренер Елена Чайковская.

Ранее Татьяна Тарасова сообщила, что выздоровела и 22-23 октября планирует работать на этапе Гран при России в Москве.

Около спорта,Елена Чайковская,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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