Тарасова вернулась в жюри "Ледникового периода" после госпитализации

О проблемах со здоровьем Тарасовой стало известно 6 октября. Специалистка не присутствовала на съемках первого выпуска нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период», на котором входит в состав жюри. Ее место заняла российский тренер Елена Чайковская.