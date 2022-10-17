Тарасова вернулась в жюри "Ледникового периода" после госпитализации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернулась в состав жюри «Ледникового периода». 75-летний комментатор присутствует на съемках третьего выпуска «Ледникового периода», передает корреспондент «Газеты.Ru».
75-летней Тарасовой стало плохо перед съемками первого эпизода нового сезона популярного телевизионного проекта «Ледниковый период».
Известному тренеру диагностировали нарушение функций мозга. По информации Telegram-канала Mash, Тарасова проходила лечение от вертебро-базилярной недостаточности (нарушения функций мозга, вызванного уменьшением кровоснабжения).
О проблемах со здоровьем Тарасовой стало известно 6 октября. Специалистка не присутствовала на съемках первого выпуска нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период», на котором входит в состав жюри. Ее место заняла российский тренер Елена Чайковская.
Ранее Татьяна Тарасова сообщила, что выздоровела и 22-23 октября планирует работать на этапе Гран при России в Москве.