Губерниев опять раскритиковал Загитову

«Насколько я знаю, Алина Загитова уже год с кем-то занимается – не знаю, кто это. У меня есть ощущение, что если она делает с кем-то какую-то работу, то ее либо недостаточно, либо это просто не ее.



Это как в спорте, когда попадаешь к тренеру и видишь, что у тебя ничего не получается, так и здесь. Безусловно, Алина – талантливая девочка, но ей трудно. Я не очень понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу», — заявил Губерниев.