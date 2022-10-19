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1 час назад

Губерниев раскритиковал Загитову в роли ведущей "Ледникового периода"

Газета.Ruиещё 4

Ведущий и телекомментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз критично высказался о работе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в роли ведущей шоу «Ледниковый период», передает Metaratings.ru.

Губерниев опять раскритиковал Загитову
Фото: СоцсетиСоцсети

В этом сезоне Загитова ведет шоу с двумя другими победителями Олимпийских игр — Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой.

«Насколько я знаю, Алина Загитова уже год с кем-то занимается – не знаю, кто это. У меня есть ощущение, что если она делает с кем-то какую-то работу, то ее либо недостаточно, либо это просто не ее.

Это как в спорте, когда попадаешь к тренеру и видишь, что у тебя ничего не получается, так и здесь. Безусловно, Алина – талантливая девочка, но ей трудно. Я не очень понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу», — заявил Губерниев.

Загитова — единственная фигуристка в России, которая сумела завоевать все титулы крупных соревнований — чемпионатов мира и Европы, финала Гран-при и Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Пекина в одиночном женском катании, фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем первом опыте работы ведущей на популярном телепроекте «Ледниковый период». Щербакова, которая восстанавливается после перенесенной в августе операции на колене, ведет шоу с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото.

Около спорта,Каори Сакамото,Александра Трусова,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Дмитрий Губерниев,
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