Лучшие сайты спортивной статистики для бетторов

Пари на спорт продолжают набирать популярность, растет потребность в аналитических и статистических данных по спортивным ставкам. Десятки сайтов предоставляют большие объемы данных, аналитику и прогнозы, основанные на математических инструментах, алгоритмах и компьютерных симуляциях.

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Для получения прибыли на длинной дистанции беттор должен выигрывать минимум 52,4% ставок. Чем больше точных инструментов находится в распоряжении спортивных бетторов, тем легче принимать выигрышные решения.

Сайты спортивной статистики

Футбол – самый популярный вид спорта, несколько лучших сайтов посвящены исключительно футбольной аналитике, статистике и тенденциям движения денег в играх Высших, региональных и молодежных лиг. Но эта информация не так ценна для бетторов, которые предпочитают делать ставки на другие виды спорта, такие как бейсбол, баскетбол, хоккей, гольф или теннис.

Многие сайты спортивных азартных игр предоставляют пользователям статистику, инструменты для ставок и прогнозы бесплатно. Некоторые тематические ресурсы берут плату за доступ к прогнозам, собственным базам данных и аналитическим инструментам. Леон БК предлагает клиентам и гостям сайта бесплатные прогнозы на популярные дисциплины классического и виртуального спорта в разделе “Прогнозы на спорт”.

Flashscore.ru

FlashScore – бесплатный сервис спортивной статистики для анализа перед заключением спортивного пари.

Ресурс предлагает данные для работы с аналитическими стратегиями, динамику коэффициентов в букмекерских конторах, статистические показатели отдельных команд и спортсменов, прямые трансляции спортивных соревнований.

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Vprognoze.ru

Сайт Впрогнозе полон бесплатных прогнозов успешных аналитиков, данных искусственного интеллекта Робобет на различные виды спорта. На ресурсе организовано сообщество спортивных болельщиков – любители спорта и ставок общаются в чатах, обсуждают предстоящие матчи, делятся советами с новичками.

бесплатные прогнозы и советы экспертов по ставкам;

платные прогнозы ведущих аналитиков;

прогнозы от ИИ Робобет;

инструменты для расчета потенциальных выигрышей;

чат единомышленников;

школа беттинга;

обзоры и рейтинги ведущих букмекеров;

свежие новости из мира спорта. На сайте Впрогнозе можно найти:

Гандикапперы сайта публикуют прогнозы с высоким уровнем прозрачности. Сайт отслеживает, делится и публикует записи своих капперов после каждого выбора, позволяя бетторам следить за статистикой прогнозистов.

Betassist.ru

Betassist.ru – сайт, освещающий спортивные события в России и мире. Болельщики смогут узнать последние новости из мира футбола, хоккея, бокса и MMA, тенниса, баскетбола и других популярных видов спорта. Любителям ставок доступны обзоры крупнейших соревнований, топовых матчей и боев. Качественная спортивная аналитика поможет составить прогнозы с высокой точностью.

Новички в спортивных пари смогут найти на сайте статьи с обзорами и особенностями букмекерских контор.

SportsInsights.com

SportsInsights предоставляет расширенные данные, которые позволяют игрокам построить собственную систему для усиления эффективности спортивных ставок.

Сайт предоставляет доступ к коэффициентам ставок в более чем 50 спортивных клубах через компьютерный браузер или бесплатное приложение для смартфонов, помогает определить общественные тенденции в ставках, где происходят важные события.

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