Нидерланды бойкотируют конгресс FIG из-за участия РФ

Ассоциация гимнастики Нидерландов бойкотировала конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за участия в нем россиян и белорусов. Об этом сообщает Inside the Games .

«Наше решение вызвано тем, что у российских и белорусских делегатов еще есть возможность зарегистрироваться для участия в конгрессе», — говорится в заявлении президента ассоциации Моник Кемпфф,

Конгресс должен пройти с 11 по 12 ноября в турецком Стамбуле. Ранее решение о бойкоте приняли федерации гимнастики Норвегии, Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Италии.

Напомним, что изначально конгресс должен был пройти в октябре в норвежском Саннефьорде, однако позднее FIG сообщила, что Федерация гимнастики Норвегии не сможет его организовать из-за требований со стороны олимпийского комитета и Минкультуры Норвегии не приглашать на форум представителей от России и Белоруссии.