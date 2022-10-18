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44 минуты назад

Суд взыскал с Facebook более 65 млн рублей в пользу бывшего футболиста Хохлова

ТАСС

Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook ("Фейсбук", запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова. Об этом ТАСС во вторник сообщила юрист Хохлова Анна Варганова.

Хохлов отсудил у Facebook более 65 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Хохлов подал в суд на Facebook 22 сентября из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей.

"Суд взыскал 65 млн 571 тыс. рублей, - сказала Варганова. - 64 млн рублей - вред имени, 1 млн - моральный вред, 571 тыс. - судебные расходы. Сторона может подать апелляцию, это заочное решение, потому что они не пришли".

"В какой срок выплатят сумму? Это заочное решение, оно вступает несколько дольше, их нужно сначала уведомить, уведомлять будем через Америку. Это займет время, после вступления в силу у них будет время на подачу или неподачу жалобы. Если они не подадут жалобу, то будет выписан исполнительный лист", - добавила Варганова.

Хохлову 46 лет, на протяжении игровой карьеры он в разные годы выступал за московские ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо", нидерландский ПСВ, а также испанский "Реал Сосьедад". В составе сборной России он выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы - 1996 и чемпионате мира - 2002. В составе национальной команды он принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.

После завершения карьеры футболиста в 2010 году Хохлов стал тренером. С 2011 по 2019 год с небольшим перерывом на работу в краснодарской "Кубани" (2015) он работал в системе московского "Динамо". С 2017 по 2019 год занимал пост главного тренера бело-голубых. Последним местом работы специалиста был волгоградский "Ротор", в этом клубе он работал с мая по ноябрь 2021 года.

Около спорта,Дмитрий Хохлов,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Динамо,
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