Адвокат Дмитрия Хохлова: с выплатами от Facebook будет сложно

Адвокат бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова Анна Варганова считает возможным возникновение сложностей с выплатой свыше 65,5 млн рублей социальной сетью Facebook ("Фейсбук", запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Об этом Варганова рассказала в среду ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

22 сентября бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. Сумму морального вреда истец оценивал в 150 млн рублей. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook 65 млн 671 тыс. рублей в пользу экс-игрока.

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"Реакцию ответчика пока не получили, решение в законную силу пока не вступило. Оно еще не изготовлено полностью, они его еще не получили. Была зачитана только резолютивная часть. Думаю, полный текст решения будет в ближайшее время", - сказала Варганова.

"Если у Meta есть счета на территории России, с них будет списана сумма. А если нет - на территории США по конвенции об исполнении решений гражданских судов на территории иностранных государств", - добавила собеседница агентства.

Также адвокат Хохлова рассказала о том, на чем строилась линия защиты ответчика. "Сначала они посчитали, что это не юрисдикция российского суда, потом признали ее де-факто, приняв участие в рассмотрении дела. Потом они возражали, утверждая, что вред имени не нанесен, а мы говорили, что нанесен", - пояснила она.

"Насколько мне известно, в первый раз в России судом признан вред имени человека, который всю жизнь на это имя работал. Суд признал, что имя что-то стоит, что имя - это тоже капитал", - резюмировала Варганова.

О Дмитрии Хохлове

Дмитрию Хохлову 46 лет, на протяжении карьеры футболиста он в разные годы выступал за московские ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо", нидерландский ПСВ, а также испанский "Реал Сосьедад". В составе сборной России он выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы - 1996 и чемпионате мира - 2002. В составе национальной команды он принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.

После завершения карьеры футболиста в 2010 году Хохлов стал тренером. С 2011 по 2019 год с небольшим перерывом на работу в краснодарской "Кубани" в 2015 году он работал в системе московского "Динамо". С 2017 по 2019 год занимал пост главного тренера бело-голубых. Последним местом работы специалиста был волгоградский "Ротор", в этом клубе он работал с мая по ноябрь 2021 года.