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47 минут назад

Олимпийский чемпион по хоккею Фетисов обвинил главу МОК Баха в непоследовательности

Газета.Ruиещё 5

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах непоследователен в своих заявлениях о продлении срока рекомендаций об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Баха обвинили в непоследовательности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что никаких оснований у Баха для того, чтобы это заявлять, нет. Тем более рекомендовать это федерациям, которые должны быть независимы.

Мы до сих пор не получили юридически обоснованного ответа со стороны МОК, который должен объединять спорт. Он сам олимпийский чемпион, участвовал в Олимпиаде, которую многие бойкотировали в свое время. Это непоследовательная позиция. Понятно, что надо добивать решения в пользу выступления. По моему мнению, все, что связано с этим решением, необоснованно», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Бах, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле, заявил, что санкции, введенные против атлетов из России и Белоруссии, продолжают действовать.

Он отметил, что МОК пришлось пойти на такой шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта.

«Каждый из нас должен знать, что в будущем от подобного тоже может пострадать. Но свои ценности мы будем отстаивать твердо и в ловушку пропагандистской машины, осуждающей наши меры и санкции, не попадемся. Причины для этих мер до сих пор существенны, отменять их не время. Продолжайте следить за нашими рекомендациями», — заявил Бах.

На генеральной ассамблее также присутствует российская делегация во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.

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