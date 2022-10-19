Баха обвинили в непоследовательности

«Считаю, что никаких оснований у Баха для того, чтобы это заявлять, нет. Тем более рекомендовать это федерациям, которые должны быть независимы.



Мы до сих пор не получили юридически обоснованного ответа со стороны МОК, который должен объединять спорт. Он сам олимпийский чемпион, участвовал в Олимпиаде, которую многие бойкотировали в свое время. Это непоследовательная позиция. Понятно, что надо добивать решения в пользу выступления. По моему мнению, все, что связано с этим решением, необоснованно», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».