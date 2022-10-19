Бах объяснил, почему санкции не распространяются на спортивные организации РФ и Белоруссии

«Представьте себе, если будет некое нарушение порядка, а любой спортсмен и любой чиновник должен был бы наказываться за любые незаконные политические действия, предпринятые их правительствами. Тогда многие из вас не смогли бы присутствовать здесь вместе с нами. В интересах всех мы сопротивляемся полной политизации спорта, мы не будем более политизированы, чем сами политики», — сказал Бах.