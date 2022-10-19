Бах объяснил, почему санкции не распространяются на спортивные организации РФ и Белоруссии

Спортивные федерации России и Белоруссии не должны подвергаться санкциям, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе своего выступления на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) он ответил на вопрос, почему санкции не распространяются на российских и белорусских спортсменов. По его словам, ограничения могут вводиться только в отношении тех, кто несет ответственность за какое-то действие.
«Представьте себе, если будет некое нарушение порядка, а любой спортсмен и любой чиновник должен был бы наказываться за любые незаконные политические действия, предпринятые их правительствами. Тогда многие из вас не смогли бы присутствовать здесь вместе с нами. В интересах всех мы сопротивляемся полной политизации спорта, мы не будем более политизированы, чем сами политики», — сказал Бах.
Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не пускать российский и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.
Ранее Бах на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле заявил, что санкции, введенные против спортсменов из России и Белоруссии, продолжают действовать.