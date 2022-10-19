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1 час назад

Бах объяснил, почему санкции не распространяются на спортивные организации РФ и Белоруссии

Елена Прошина

Спортивные федерации России и Белоруссии не должны подвергаться санкциям, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом сообщает ТАСС.

Бах объяснил, почему санкции не распространяются на спортивные организации РФ и Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе своего выступления на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) он ответил на вопрос, почему санкции не распространяются на российских и белорусских спортсменов. По его словам, ограничения могут вводиться только в отношении тех, кто несет ответственность за какое-то действие.

«Представьте себе, если будет некое нарушение порядка, а любой спортсмен и любой чиновник должен был бы наказываться за любые незаконные политические действия, предпринятые их правительствами. Тогда многие из вас не смогли бы присутствовать здесь вместе с нами. В интересах всех мы сопротивляемся полной политизации спорта, мы не будем более политизированы, чем сами политики», — сказал Бах.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не пускать российский и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее Бах на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле заявил, что санкции, введенные против спортсменов из России и Белоруссии, продолжают действовать.

Около спорта,Томас Бах,
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