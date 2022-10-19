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1 час назад

Даня Милохин: «Щербакова очень красивая, спортивная, умеет говорить. Я думал, ей лет 15, а ей 18! Это удивительно»

Sports.ru

Тиктокер Даня Милохин поделился эмоциями от выступления в «Ледниковом периоде» в паре с Евгенией Медведевой.

Даня Милохин расхвалил Щербакову
Фото: Sports.ruSports.ru

— Даня, что для тебя самое сложное в «Ледниковом периоде»?

— Самое сложное — выходить на сцену, просто выходить. Готовиться — это легко, вообще почти все легко, но выход — самое сложное. Я очень волнуюсь каждый раз.

— А как себя вообще настраиваешь? Потому что в прошлом сезоне были заниженные оценки из-за ошибок на льду, спотыканий на ровном месте, а сейчас вы исполняете все хорошо.

— Сейчас мы, во-первых, скатались вместе, больше сработались. А вообще, я пью валерьянку перед каждым выступлением. Мне нужно успокаиваться, я не могу себя сам успокоить, поэтому мне нужно успокаиваться чем-то вне.

— Не устал от тренировок? Не было мыслей: «Все, я ухожу, мне надоело»?

— Ну… Были такие моменты: недавно вот перед выступлением я хотел уйти, потому что я очень волновался. Когда очень волнуюсь, я думаю: «Может, мне просто уйти и не делать то, что я волнуюсь делать?». Но в итоге я делаю это, выступаю и в конце-концов наступает радость от того, что мы продолжаем.

— Может, Женя еще как-то успокаивает?

— Женька меня поддерживает в любом случае: если я хочу уйти, она скажет: «Уйдем вместе». Если я скажу: «Остаемся» — «остаемся вместе». В общем, мы — единая команда.

— В этом сезоне «Ледникового периода» есть изменения в составе ведущих. Как тебя Аня Щербакова в этой роли?

— Аня… Аня очень красивая. Я думал, ей лет 15 — а ей 18! Это удивительно. Аня очень красивая, спортивная, умеет говорить, – рассказал Милохин.

Около спорта,Евгения Медведева,
18+
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