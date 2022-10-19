Даня Милохин расхвалил Щербакову

— Ну… Были такие моменты: недавно вот перед выступлением я хотел уйти, потому что я очень волновался. Когда очень волнуюсь, я думаю: «Может, мне просто уйти и не делать то, что я волнуюсь делать?». Но в итоге я делаю это, выступаю и в конце-концов наступает радость от того, что мы продолжаем.