Стали известны самые востребованные спортсмены в мире в 2022 году

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал самым востребованным спортсменом в мире в 2022 году. Рейтинг из 50 спортсменов составил SportsPro.

Второе место в списке заняла американская теннисистка Серена Уильямс. Замкнул тройку лидеров семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон.

Роналду также входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Его доход в сезоне-2022/2023 составит 100 миллионов долларов, из которых 40 миллионов составит зарплата и 60 миллионов — спонсорские контракты.