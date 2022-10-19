Олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с российских атлетов

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Шри-Ланки Максвелл да Сильва во время выступления на Генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле заявил, что с российских и белорусских спортсменов необходимо снять все санкции, наложенные Международным олимпийским комитетом (МОК), и допустить до международных соревнований, передает «Чемпионат.com».
Также де Сильва предложил внести поправки в Олимпийскую хартию для укрепления единства всего олимпийского движения.
Стоит отметить, что на Генеральной ассамблее также присутствует российская делегация во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.
Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом или в составе иностранных команд (к примеру, в НХЛ или иностранных футбольных клубах).