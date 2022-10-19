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51 минуту назад

Журова заявила о боязни Баха взять на себя ответственность за санкции к России

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о продлении действия рекомендации об отстранении российских спортсменов от соревнований.

Журова заявила о боязни Баха взять на себя ответственность за санкции к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бах продлил рекомендации не допускать, но это же на усмотрение федерации. Если федерация справляется с политическим аспектом, спортсмены не бойкотируют, федерации разных стран не бойкотируют участие в соревнованиях, не проявляют агрессию к российским и белорусским спортсменам, тогда такая федерация может допустить наших спортсменов.

А так Бах не берет на себя ответственность, потому что если что случится, какие то стычки на соревнованиях, то это уже не про спорт. Бах просто подстраховывается и продолжает говорить, что это как рекомендации!» — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Бах, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле, заявил, что санкции, введенные против атлетов из России и Белоруссии, продолжают действовать.

Он отметил, что МОК пришлось пойти на такой шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта.

«Каждый из нас должен знать, что в будущем от подобного тоже может пострадать. Но свои ценности мы будем отстаивать твердо и в ловушку пропагандистской машины, осуждающей наши меры и санкции, не попадемся. Причины для этих мер до сих пор существенны, отменять их не время. Продолжайте следить за нашими рекомендациями», — заявил Бах.

Стоит отметить, что на Генеральной ассамблее также присутствует российская делегация во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Около спорта,Томас Бах,Станислав Поздняков,Светлана Журова,Генассамблея ООН,Госдума,
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