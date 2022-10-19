Журова заявила о боязни Баха взять на себя ответственность за санкции к России

«Бах продлил рекомендации не допускать, но это же на усмотрение федерации. Если федерация справляется с политическим аспектом, спортсмены не бойкотируют, федерации разных стран не бойкотируют участие в соревнованиях, не проявляют агрессию к российским и белорусским спортсменам, тогда такая федерация может допустить наших спортсменов.



А так Бах не берет на себя ответственность, потому что если что случится, какие то стычки на соревнованиях, то это уже не про спорт. Бах просто подстраховывается и продолжает говорить, что это как рекомендации!» — приводит слова Журовой «Матч ТВ».