Американская гольфистка Пейдж Спиранак обогнала по популярности легендарного Тайгера Вудса. При этом девушку сложно назвать настоящей спортсменкой. За всю свою карьеру 29-летняя Спиранак одержала лишь одну победу на Cactus Tour в мае 2016 года. Пейдж приковывает к себе внимание не спортивными достижениями, а внешним видом – девушка выкладывает обучающие видео по гольфу в интригующей экипировке, а также радует поклонников горячими фото в соцсетях. Сейчас за ее жизнью следят более 3,5 млн человек, против 3 млн подписчиков у Вудса.