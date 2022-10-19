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25 минут назад

Самая сексуальная гольфистка в мире - горячие фото Пейдж Спиранак

Александр Котлеткин

Американская гольфистка Пейдж Спиранак обогнала по популярности легендарного Тайгера Вудса. При этом девушку сложно назвать настоящей спортсменкой. За всю свою карьеру 29-летняя Спиранак одержала лишь одну победу на Cactus Tour в мае 2016 года. Пейдж приковывает к себе внимание не спортивными достижениями, а внешним видом – девушка выкладывает обучающие видео по гольфу в интригующей экипировке, а также радует поклонников горячими фото в соцсетях. Сейчас за ее жизнью следят более 3,5 млн человек, против 3 млн подписчиков у Вудса.

1/15 Американская гольфистка Пейдж Спиранак обогнала по популярности легендарного Тайгера Вудса
Фото: Соцсети
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2/15 При этом девушку сложно назвать настоящей спортсменкой
Фото: Соцсети
3/15 За всю свою карьеру 29-летняя Спиранак одержала лишь одну победу на Cactus Tour в мае 2016 года
Фото: Соцсети
4/15 Пейдж приковывает к себе внимание не спортивными достижениями, а внешним видом – девушка выкладывает обучающие видео по гольфу в интригующей экипировке, а также радует поклонников горячими фото в соцсетях
Фото: Соцсети
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5/15 Сейчас за ее жизнью следят более 3,5 млн человек, против 3 млн подписчиков у Вудса
Фото: Соцсети
6/15 Сама Пейдж не видит в этом ничего удивительного
Фото: Соцсети
7/15 «Всё просто. Мужчины любят гольф и женскую грудь», — прокомментировала интересную статистику Спиранак на своей странице в Twitter
Фото: Соцсети
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8/15 Этим летом необычные достижения спортсменки признали на мировом уровне
Фото: Соцсети
9/15 Журнал MAXIM назвал её самой сексуальной женщиной 2022 года
Фото: Соцсети
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Сама Пейдж не видит в этом ничего удивительного.

«Всё просто. Мужчины любят гольф и женскую грудь», — прокомментировала интересную статистику Спиранак на своей странице в Twitter.

Этим летом необычные достижения спортсменки признали на мировом уровне. Журнал MAXIM назвал её самой сексуальной женщиной 2022 года. Чем покорила своих поклонников гольфистка Пейдж Спиранак – в галерее «Рамблера».

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