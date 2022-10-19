Михеева призналась, что умоляла Авербуха не ставить ее в пару с Костомаровым

«Сначала Ваню таскали по разным партнершам, и меня — по разным партнерам. Мы до последнего не знали, кто кому будет принадлежать (смеется). Рома Костомаров хотел кататься со мной, но я стала уговаривать Илью Авербуха: «Пожалуйста, не надо! Я очень люблю Рому как друга и не хочу портить эту дружбу совместным катанием» (смеется).



А накануне мы полторы минуточки покатались с Ваней… И я сказала: «Ванечка… вроде бы норм», — рассказала Михеева.