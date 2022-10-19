Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Михеева призналась, что умоляла Авербуха не ставить ее в пару с Костомаровым

Газета.Ruиещё 1

Известная телеведущая Алла Михеева рассказала, как ее поставили в пару с чемпионом России в танцах на льду Иваном Букиным на «Ледниковом периоде».

Михеева призналась, что умоляла Авербуха не ставить ее в пару с Костомаровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слова Михеевой передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сначала Ваню таскали по разным партнершам, и меня — по разным партнерам. Мы до последнего не знали, кто кому будет принадлежать (смеется). Рома Костомаров хотел кататься со мной, но я стала уговаривать Илью Авербуха: «Пожалуйста, не надо! Я очень люблю Рому как друга и не хочу портить эту дружбу совместным катанием» (смеется).

А накануне мы полторы минуточки покатались с Ваней… И я сказала: «Ванечка… вроде бы норм», — рассказала Михеева.

«Реально это было полторы минуты, — добавил Букин. — Мы покатались, и нам сказали: «Нет, расходитесь по разным углам». Но нас уже тянуло друг к другу» (смеется).

Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина заявила, что выступающие в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в карьере.

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», – сказала Ермолина.

Около спорта,Иван Букин,Александра Степанова,Алла Михеева,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители