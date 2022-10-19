Михеева призналась, что умоляла Авербуха не ставить ее в пару с Костомаровым

Известная телеведущая Алла Михеева рассказала, как ее поставили в пару с чемпионом России в танцах на льду Иваном Букиным на «Ледниковом периоде».
Слова Михеевой передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Сначала Ваню таскали по разным партнершам, и меня — по разным партнерам. Мы до последнего не знали, кто кому будет принадлежать (смеется). Рома Костомаров хотел кататься со мной, но я стала уговаривать Илью Авербуха: «Пожалуйста, не надо! Я очень люблю Рому как друга и не хочу портить эту дружбу совместным катанием» (смеется).
А накануне мы полторы минуточки покатались с Ваней… И я сказала: «Ванечка… вроде бы норм», — рассказала Михеева.
«Реально это было полторы минуты, — добавил Букин. — Мы покатались, и нам сказали: «Нет, расходитесь по разным углам». Но нас уже тянуло друг к другу» (смеется).
Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина заявила, что выступающие в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в карьере.
«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», – сказала Ермолина.