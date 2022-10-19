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45 минут назад

МОК упрекнули в недостатке мужества для снятия санкций с российских спортсменов

Lenta.ru

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

МОК упрекнули в недостатке мужества для снятия санкций с россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если они продолжают занимать такую же позицию по недопуску спортсменов, то мне жаль, что у них хватило решимости нас не допустить [к международным соревнованиям] и не хватает мужества вернуть обратно», — упрекнул он МОК.

Ранее 19 октября глава МОК Томас Бах заявил о необходимости продления санкций в отношении россиян.

«Мы должны обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований и защитить нашу автономию», — заключил он.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Около спорта,Томас Бах,Василий Титов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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