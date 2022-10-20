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3 часа назад

Валуев одной фразой оценил заявления главы МОК о новых санкциях против России

Lenta.ru

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости продления санкций в отношении россиян. Его слова приводит Sport24.

Валуев оценил заявления главы МОК о новых санкциях против России
Фото: ТАССТАСС

Валуев фразой «пытается угодить и вашим, и нашим» оценил действия Баха. Он назвал заявления главы МОК двуличными.

19 октября Бах заявил, что санкции в отношении россиян должны быть продлены. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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