Валуев оценил заявления главы МОК о новых санкциях против России

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости продления санкций в отношении россиян. Его слова приводит Sport24.

Фото: ТАСС ТАСС

Валуев фразой «пытается угодить и вашим, и нашим» оценил действия Баха. Он назвал заявления главы МОК двуличными.

19 октября Бах заявил, что санкции в отношении россиян должны быть продлены. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.