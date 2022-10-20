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39 минут назад

Глава НОК Дании покинул зал генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в ходе выступления Позднякова

Sports.ru

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп покинул заседание генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в ходе выступления Станислава Позднякова.

Глава НОК Дании демонстративно покинул заседание при появлении Позднякова
Фото: Sports.ruSports.ru

Генассамблея АНОК проходит 18-21 октября в Сеуле с участием российской делегации. Поздняков является президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я уважаю тот факт, что глава ОКР является председателем комиссии (Поздняков возглавляет в АНОК комиссию по культуре и образованию – Sports.ru), но счел видеопрезентацию неприемлемой для них пропагандой, поэтому решил

Я почувствовал, что оказался не в том месте и не в то время, поэтому не мог остаться. Чувствовал себя неловко», – объяснил Наторп.

Ранее НОК Дании не поддержал участие России в генассамблее АНОК.

Около спорта,Станислав Поздняков,Генассамблея ООН,
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