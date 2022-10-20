Врач оценила состояние Татьяны Тарасовой

Врач-терапевт Надежда Дулганова в беседе с «Пятым каналом» оценила состояние тренера Татьяны Тарасовой, вернувшейся к съемкам нового сезона «Ледникового периода» в инвалидном кресле.
По мнению терапевта, Тарасовой следует поберечься.
«Как врач, я ей рекомендую все-таки воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных стрессов. Чтобы это не привело снова к обострению синдрома (нарушения функций головного мозга) и не было главным осложнением синдрома — возникновением инсульта», — поделилась Дулганова.
Известно, что у Тарасовой сильно повысилось давление на съемках очередного сезона «Ледникового периода», после чего ей потребовался перерыв в работе. По словам врача, спортсменке необходимо пройти терапию, корректировать артериальное давление, проходить осмотры у узких специалистов, записаться на лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, рефлексотерапию.
Ранее сообщалось, что Тарасова вернулась в жюри «Ледникового периода» после госпитализации.