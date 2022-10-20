Врач оценила состояние Татьяны Тарасовой

«Как врач, я ей рекомендую все-таки воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных стрессов. Чтобы это не привело снова к обострению синдрома (нарушения функций головного мозга) и не было главным осложнением синдрома — возникновением инсульта», — поделилась Дулганова.