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1 час назад

Терапевт Дулганова посоветовала тренеру Татьяне Тарасовой воздержаться от стрессов

Газета.Ru

Врач-терапевт Надежда Дулганова в беседе с «Пятым каналом» оценила состояние тренера Татьяны Тарасовой, вернувшейся к съемкам нового сезона «Ледникового периода» в инвалидном кресле.

Врач оценила состояние Татьяны Тарасовой
Фото: Газета.руГазета.ру

По мнению терапевта, Тарасовой следует поберечься.

«Как врач, я ей рекомендую все-таки воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных стрессов. Чтобы это не привело снова к обострению синдрома (нарушения функций головного мозга) и не было главным осложнением синдрома — возникновением инсульта», — поделилась Дулганова.

Известно, что у Тарасовой сильно повысилось давление на съемках очередного сезона «Ледникового периода», после чего ей потребовался перерыв в работе. По словам врача, спортсменке необходимо пройти терапию, корректировать артериальное давление, проходить осмотры у узких специалистов, записаться на лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, рефлексотерапию.

Ранее сообщалось, что Тарасова вернулась в жюри «Ледникового периода» после госпитализации.

Около спорта,Татьяна Тарасова,
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